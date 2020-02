Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia : s'envole de +5%, prises de participations US? Cercle Finance • 07/02/2020 à 13:14









(CercleFinance.com) - Le titre Nokia s'envole aujourd'hui de près de +5% après un gain hier de 2,5% après les annonces de William P. Barr, Ministre de la justice américaine, sur les réseaux 5G et en particulier sur le développement du réseau de Huawei. William P. Barr a indiqué que les États-Unis pourraient prendre une participation majoritaire dans Nokia et / ou Ericsson, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un consortium de sociétés privées américaines et alliées. ' À l'heure actuelle, seules deux sociétés peuvent rivaliser avec Huawei en tant que fournisseurs d'infrastructure 5G: Nokia et Ericsson. Ils ont des produits de qualité et fiables qui peuvent garantir des performances. Ils ont réussi à gérer la migration des clients de la 4G vers la 5G. La principale préoccupation de ces fournisseurs est qu'ils n'ont ni l'échelle de Huawei ni le soutien d'un pays puissant avec un grand marché, comme la Chine ' a déclaré William P. Barr. ' Mettre notre grand marché et notre masse financière derrière l'une de ces entreprises ou les deux permettraient d'avoir un concurrent plus redoutable. Nous et nos alliés les plus proches devons certainement envisager activement cette approche ' a rajouté William P. Barr.

Valeurs associées NOKIA Tradegate +1.39% NOKIA Euronext Paris +5.03% NOKIA XETRA +5.13% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl +5.69% NOKIA OTCBB +4.47%