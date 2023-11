Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia: s'engage dans l'économie circulaire en Egypte information fournie par Cercle Finance • 29/11/2023 à 14:26









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé s'impliquer dans une initiative en Egypte visant à développer l'économie circulaire dans le cadre du projet 'Passer à des chaînes de valeur d'économie circulaire', menée par l'ONUDI.



Le Caire s'est d'ailleurs fixé pour objectif d'augmenter la couverture et l'efficacité globales de la collecte des déchets, avec un objectif de 80 % et 90 %, respectivement, d'ici 2030.



Les plans prévoient également d'augmenter le taux de recyclage à 25 % d'ici 2030, ainsi que de garantir une élimination 100 % sûre des déchets dangereux.



L'initiative encouragera l'adoption de pratiques d'économie circulaire en Égypte en impliquant les citoyens et en prônant un changement de comportement en faveur du recyclage et de la circularité.



Dans ce contexte, Nokia travaillera en étroite collaboration avec Orange pour développer davantage les approches d'économie circulaire dans les équipements de réseau, notamment en créant un nouveau centre de réparation en Égypte, qui prolongera la durée de vie de ses produits et favorisera des réseaux plus durables et plus efficaces.





