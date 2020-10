Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia : s'associe à Spark pour déployer la 5G près d'Auckland Cercle Finance • 14/10/2020 à 10:11









(CercleFinance.com) - Nokia et Spark, un opérateur néo-zélandais, déploient des services 5G dans la région du viaduc d'Auckland afin d'apporter une connectivité sans fil à haut débit dans le cadre d'un événement international de voile. Le réseau amélioré permettra aux clients de Spark d'expérimenter de nouvelles applications interactives tout en rendant les applications existantes plus efficaces, même en cas de forte demande de trafic lors de l'événement.

Valeurs associées NOKIA Tradegate +0.90% NOKIA Euronext Paris +1.40% NOKIA XETRA +0.45% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl +0.59% NOKIA OTCBB +0.35%