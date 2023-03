Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia: s'associe à Netplus pour fournir des services en Inde information fournie par Cercle Finance • 13/03/2023 à 14:34









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé aujourd'hui avoir conclu un partenariat avec Netplus Broadband, fournisseur d'accès Internet en Inde, pour fournir son application de gestion d'accès Multi-Access Gateway Broadband Network Gateway (BNG).



Cette technologie permet d'offrir des services à large bande de classe mondiale avec une gestion des abonnés évolutive et d'autres performances, notamment énergétiques, précise la société.



Netplus s'associera pour soutenir le déploiement des produits et applications Nokia afin de fournir les services à sa base d'abonnés de plus d'un million de personnes dans l'État du Pendjab.



Arshdeep Singh Mundi, directeur exécutif de Netplus, a déclaré : ' L'extension de la couverture aidera Netplus à répondre à la demande croissante de ses clients, contribuant ainsi à la réalisation de la vision de l'Inde numérique. '



Vach Kompella, vice-président de la division IP Networks de Nokia, a ajouté : ' Notre passerelle et nos plateformes offrent une infrastructure évolutive et de grande capacité pour permettre au fournisseur d'accès de jeter les bases d'une croissance rapide de l'accès au haut débit. '





