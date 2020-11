Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia : s'appuie sur l'IA pour améliorer l'expérience 5G Cercle Finance • 11/11/2020 à 14:20









(CercleFinance.com) - Nokia a présenté aujourd'hui le service AVA QoE at the Edge permettant aux fournisseurs de services de communication (CSP) d'améliorer leur expérience client grâce à la mise en place d'actions automatisées s'appuyant sur l'intelligence artificielle (IA). Alors que 35% des opérateurs télécoms affirment que l'objectif principal de leur stratégie 5G est d'améliorer l'expérience client, AVA QoE at the Edge déploie des algorithmes d'apprentissage automatique permettant des actions automatisées en temps réel. Associée à la 5G, l'intelligence artificielle permet aux fournisseurs de services d'offrir des expériences personnalisées tout en en garantissant les performances.

