Nokia : revendique des vitesses record en 5G

(CercleFinance.com) - Nokia annonce ce mardi avoir atteint les vitesses 5G les plus rapides au monde dans son réseau OTA (Over-the-Air) à Dallas (Texas). 'Nokia a atteint des vitesses 5G allant jusqu'à 4,7 Gbps lors de tests effectués (...) dans les réseaux commerciaux des principaux opérateurs américains. Cette solution fournira non seulement aux abonnés des vitesses de large bande mobile inégalées, mais permettra également aux opérateurs de vendre divers services sensibles à la latence, tels que le découpage réseau pour les applications critiques', indique le groupe finlandais.

Valeurs associées NOKIA Tradegate +0.25% NOKIA Euronext Paris +0.49% NOKIA XETRA +0.57% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl +0.45% NOKIA OTCBB 0.00%