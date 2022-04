Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia: retrait du marché russe information fournie par Cercle Finance • 12/04/2022 à 09:18









(CercleFinance.com) - Après avoir suspendu les livraisons, arrêté de nouvelles affaires et déplacé ses activités de R&D limitées hors de Russie au cours des dernières semaines, Nokia annonce sa décision de quitter le marché russe.



'Au moment de notre sortie, nous nous efforcerons de fournir le soutien nécessaire pour maintenir les réseaux et nous demandons les licences appropriées pour permettre ce soutien conformément aux sanctions en vigueur', indique l'équipementier finlandais.



Ce retrait entraînera une provision au premier trimestre d'environ 100 millions d'euros, ce qui aura un impact sur ses comptes en données publiées, mais Nokia ne prévoit pas qu'il aura un impact sur sa capacité à atteindre ses perspectives pour 2022.





