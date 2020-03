Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia : retenu pour le réseau optique de Rakuten Mobile Cercle Finance • 10/03/2020 à 10:37









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé mardi avoir été sélectionné par le géant japonais du commerce en ligne Rakuten pour la mise en place du système de réseau optique à partir duquel sa filiale de téléphonie mobile, Rakuten Mobile, doit établir son nouveau réseau 5G. Dans un communiqué, Nokia explique que Rakuten Mobile a choisi son portefeuille de commutateurs de services photonique 1830 Photonic Service Switch pour équiper son réseau de transport de données en maillage 'mesh' (maillé). Nouvel entrant sur le marché japonais de la téléphonie mobile, Rakuten Mobile ambitionne de donner naissance au premier réseau mobile 'cloud' entièrement virtualisé.

Valeurs associées NOKIA Tradegate -0.52% NOKIA Euronext Paris -4.24% NOKIA XETRA -4.23% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl -3.53% NOKIA OTCBB -5.19%