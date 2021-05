Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia : retenu pour le réseau 5G de Telefonica au Chili Cercle Finance • 11/05/2021 à 10:44









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé hier soir avoir été retenu par Movistar, la filiale sud-américaine de Telefonica, pour le déploiement de son réseau 5G au Chili. L'équipementier télécoms finlandais, qui a récemment lancé un programme de réduction de ses coûts pour financer son développement dans la 5G, a indiqué dans un communiqué avoir remporté, avec sa technologie 'AirScale', la phase de lancement commercial du nouveau réseau. Nokia modernisera par ailleurs les réseaux 4G et 4G+ de l'opérateur dans plusieurs grandes villes du pays. Les termes financiers du contrat n'ont pas été précisés.

