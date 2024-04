Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nokia: retenu pour des projets 'hyperscale' aux EAU information fournie par Cercle Finance • 29/04/2024 à 12:23









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé lundi avoir été retenu par l'opérateur émirati e& afin de déployer des services de connectivité pour des projets 'hypercale' permettant des déploiements de capacités à grande échelle.



L'équipementiers télécoms finlandais indique que qu'e& a sélectionné ses routeurs 'cloud' basés sur sa technologie 'FP5' pour ses activités aux Emirats Arabes Unis (EAU).



Avec la croissance rapide de la demande, e& UAE doit faire évoluer son architecture et optimiser son réseau actuel, explique Nokia dans son communiqué.





Valeurs associées NOKIA Tradegate +0.60% NOKIA Euronext Paris +0.04% NOKIA LSE -100.00% NOKIA XETRA +0.13% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl -0.81% NOKIA OTCBB +2.50%