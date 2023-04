Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia: retenu par Telecentro Argentina information fournie par Cercle Finance • 25/04/2023 à 13:59









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé mardi avoir été sélectionné dans le cadre du projet de transformation du réseau de l'opérateur télécoms argentin Telecentro Argentina.



Aux termes de l'accord, l'équipementier finlandais sera chargé de fournir le matériel visant à assurer la croissance des capacités et le lancement de nouveaux services.



Nokia a prévu de déployer sa plateforme de routeur 7750, basé sur son processeur FP5, et ses routeurs d'interconnexion 7250.



Le groupe a également été retenu pour la mise en oeuvre de solutions de protection du réseau contre les attaques par déni de service distribué (DDoS), une arme de cybersécurité visant à perturber le fonctionnement des services ou à extorquer de l'argent.



Il s'agit de la première architecture de réseau 400GE déployée en Amérique Latine.





