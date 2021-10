Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia : retenu par T-2 pour la 5G en Slovénie information fournie par Cercle Finance • 18/10/2021 à 11:11









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé lundi avoir été retenu par T-2 Slovenia en tant que fournisseur d'équipement exclusif dans le cadre du déploiement de son réseau 5G. Aux termes de ce contrat d'une durée de cinq ans, le groupe finlandais fournira à l'opérateur de télécommunications slovène sa technologie d'accès radio AirScale basée sur ses puces de dernière génération ReefShark. Nokia s'occupera par ailleurs de la conception numérique du projet, de son déploiement ainsi que des services de support technique. Dans son communiqué, l'équipementier rappelle qu'il est un partenaire stratégique de longue date de T-2, qui a récemment remporté des enchères pour des fréquences en 2100 et 2300 MHz.

