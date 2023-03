Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia: retenu par le réseau de recherche canadien Canarie information fournie par Cercle Finance • 23/03/2023 à 15:51









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé jeudi que Canarie, le réseau canadien consacré à la recherche et à l'éducation, l'avait retenu en tant que fournisseur unique pour la mise en place d'un nouveau réseau IP à hautes performances.



L'équipementier finlandais explique qu'il va déployer dans le cadre du projet sa technologie de routeur Nokia 7750 afin d'établir une plateforme IP/MPLS devant connecter 13 réseaux régionaux et 100 sites répartis à travers le monde, sur une longueur de plus de 34.000 km.



Le projet, qui proposera des débits allant de 100 Gb/s à 400 Gb/s, est capable de prendre en charge jusqu'à 46 Tb/s, soit l'équivalent de la transmission de 30 térabytes de données en moins de 10 minutes, ce qui représente la diffusion de 5.000 films de deux heures sur Netflix en 1080p HD.



De telles capacités vont s'avérer utiles pour traiter des données dans des domaines tels que la physique, la biologie ou l'astronomie sachant que l'institut de recherche doit traiter des données concernant des millions de galaxies, explique Nokia dans un communiqué.





