Nokia: retenu par l'opérateur Globe Telecom aux Philippines

(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé lundi que l'opérateur télécoms philippin Globe Telecom avait choisi son logiciel AVA Energy Efficiency afin de réduire sa consommation d'énergie et les coûts associés sur son réseau.



La solution AVA, qui va être déployée en mode de logiciel en tant que service ('SaaS'), utilise des algorithmes d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique afin de déterminer quand il s'agit de mettre en veille des équipements inactifs et inutilisés pendant les périodes de faible utilisation.



Nokia précise que lors de phases de tests, Globe a pu réaliser des économies d'énergie comprises entre 3% et 6%.





Valeurs associées NOKIA Tradegate -0.26% NOKIA Euronext Paris -0.29% NOKIA LSE -100.00% NOKIA XETRA +0.26% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl -0.83% NOKIA OTCBB +1.20%