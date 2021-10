Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia : retenu par l'indien Lightstorm information fournie par Cercle Finance • 07/10/2021 à 14:04









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé jeudi avoir été retenu par l'indien Lightstorm en vue du déploiement de sa plateforme logicielle d'opérations numériques. Lightstorm, un fournisseur d'infrastructures de réseau neutre vis-à-vis des opérateurs télécoms, a prévu d'installer la solution 'Digital Operations' en vue d'automatiser ses procédés d'exécution des prestations et d'assurance de service. Le projet doit lui permettre de générer de nouvelles sources de revenus en proposant des offres de réseau en tant que service (NaaS) à sa clientèle d'entreprise. Le déploiement - actuellement en cours en Inde - sera assuré à partir d'Amazon Web Services (AWS).

Valeurs associées NOKIA Tradegate +1.60% NOKIA Euronext Paris +2.13% NOKIA LSE -100.00% NOKIA XETRA +2.50% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl +1.76% NOKIA OTCBB 0.00%