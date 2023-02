Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia: retenu dans la 5G par l'américain Comcast information fournie par Cercle Finance • 23/02/2023 à 16:29









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé jeudi que le géant américain du câble Comcast avait retenu ses logiciels et services 5G afin d'améliorer les performances de ses offres mobiles aux Etats-Unis.



L'équipementier finlandais indique qu'il va fournir à Xfinity Mobile, l'opérateur téléphonique mobile de Comcast, ainsi qu'à la filiale de services mobiles aux entreprises du groupe son logiciel de coeur 5G autonome (5G Stand Alone Core).



Le groupe va également lui proposer ses fonctionnalités de coeur de réseau paquet (Packet Core), qui permettent d'automatiser les processus tout en garantissant une faible latence..



Il lui fournira par ailleurs des logiciels opérationnels, ainsi que des services de conseil.



Ces produits et services doivent soutenir les efforts de Comcast visant à améliorer son accès 5G destinés aux particuliers et aux entreprises aux Etats-Unis à partir de la technologie CBRS et de la bande 600 MHz.



Dans son communiqué, Nokia rappelle que ses équipements ont déjà été retenus par 80 fournisseurs de services de télécommunications dans le monde.





