Nokia : réseau 5G permanent déployé pour Lufthansa Technik

(CercleFinance.com) - Nokia annonce que le réseau sans fil privé Nokia 5G passe de l'essai au déploiement commercial permanent chez Lufthansa Technik, fournisseur de services techniques sur appareils aériens, dans ses installations à Hambourg, en Allemagne. Après une année pilote réussie, et en dépit des restrictions de voyage liées à la pandémie, le réseau 5G a permis à Lufthansa Technik de fournir une inspection virtuelle des pièces de moteur pour ses clients de l'aviation civile avec des liens vidéo à haute définition et rapides.

Valeurs associées NOKIA Tradegate -1.09% NOKIA Euronext Paris -0.40% NOKIA XETRA -0.21% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl -2.04% NOKIA OTCBB 0.00%