Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia : repart à l'assaut des 3,5E, accès aux 4E en jeu Cercle Finance • 15/01/2021 à 19:45









(CercleFinance.com) - Nokia repart à l'assaut des 3,45E, l'ex-résistance des 25/11 et 09/12/2020. Un franchissement permettrait une nouvelle séquence haussière moyen terme avec les 3,66E (zénith du 21/10) puis les 4,00E en ligne de mire

Valeurs associées NOKIA Tradegate +0.07% NOKIA Euronext Paris +4.37% NOKIA XETRA -1.34% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl -1.73% NOKIA OTCBB -0.97%