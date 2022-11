Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Nokia: renouvellement du laboratoire commun avec l'Inria information fournie par Cercle Finance • 24/11/2022 à 09:43

(CercleFinance.com) - Nokia annonce le renouvellement de son laboratoire de recherche commun avec l'Inria, l'institut national de recherche pour les sciences et technologies du numérique, pour les quatre prochaines années.



'Le laboratoire de recherche commun se concentre sur les besoins humains, sociétaux et industriels dans tous les contextes des communications et de l'informatique', explique le groupe finlandais de technologies de réseaux.



Cette collaboration de quatre ans aura pour objet de 'relever les défis clés de l'avenir des réseaux intelligents et de l'informatique de pointe'. Elle créera 15 nouvelles opportunités d'emploi pour les doctorants et post- doctorants chez Nokia Bell Labs et l'Inria.