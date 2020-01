Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia : renforcement d'un réseau au Pakistan pour PTCL Cercle Finance • 27/01/2020 à 09:21









(CercleFinance.com) - L'équipementier Nokia indique que Pakistan Telecommunication Company Limited (PTCL) a déployé sa technologie pour étendre la capacité de son réseau de transport 100G récemment installé à un réseau optique 200G pour du trafic à la fois intérieur et international. 'Cette extension de capacité a été effectuée dans les villes majeures d'Islamabad, Lahore et Karachi pour répondre à la demande grandissante créée par une consommation en progression continue de haut-débit par les particuliers comme les entreprises', explique le Finlandais.

Valeurs associées NOKIA Tradegate -1.40% NOKIA Euronext Paris -2.07% NOKIA XETRA -2.84% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl -1.96% NOKIA OTCBB -1.98%