Nokia : remporte un contrat aux Caraïbes

(CercleFinance.com) - Le fabricant finlandais de matériel réseau Nokia annonce avoir remporté un contrat portant sur un réseau 5G auprès de SETAR, le premier fournisseur de communications de l'île des Caraïbes d'Aruba. Il s'agit du premier accord 5G global pour Nokia en Amérique latine, précise le groupe. Nokia dispose actuellement de 55 contrats commerciaux 5G dans le monde.

Valeurs associées NOKIA Tradegate +0.05% NOKIA Euronext Paris +0.60% NOKIA XETRA +0.20% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl +1.02% NOKIA OTCBB -5.88%