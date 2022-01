Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Nokia: relève ses prévisions pour 2021 et 2022 information fournie par Cercle Finance • 11/01/2022 à 08:59

(CercleFinance.com) - Nokia annonce une mise à jour de ses prévisions financières pour 2021 et des prévisions de marge opérationnelle pour 2022.



Au quatrième trimestre 2021, les activités sous-jacentes de Nokia ont enregistré des performances largement conformes aux attentes. Cependant, les autres produits d'exploitation ont été plus élevés que prévu ce qui a conduit à une marge d'exploitation comparable plus solide, dépassant les prévisions de 2021.



Sur la base des résultats financiers préliminaires et non audités pour 2021, Nokia estime désormais un chiffre d'affaires net d'environ 22,2 milliards d'euros contre ses prévisions précédentes de 21,7 à 22,7 milliards d'euros et une marge opérationnelle comparable de 12,4 à 12,6 % au-dessus de ses prévisions précédentes de 10 à 12 %.



Nokia indique également une nouvelle prévision de marge opérationnelle pour l'exercice 2022 de 11% à 13,5%.