Nokia: rejoint l'écosystème 5G Open Innovation Lab

(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé mardi qu'il avait rejoint l'initiative '5G Open Innovation Lab', un écosystème mondial de développeurs, de start-up et d'universités visant à promouvoir l'utilisation des technologies 5G.



Aux termes du projet, l'équipementier télécoms va fournir ses équipements d'accès radio RAN ainsi que ses solutions pour réseaux privés afin que les jeunes pousses du programme puissent tester de nouveaux usages.



Ce 'lab' est déjà constitué de partenaires industriels de premier plan de la trempe d'Intel, Microsoft, T-Mobile, Dell ou Accenture.





