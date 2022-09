Nokia: regroupement de portefeuilles de logiciels information fournie par Cercle Finance • 12/09/2022 à 08:18

(CercleFinance.com) - Nokia annonce regrouper ses portefeuilles de logiciels dans les domaines de la sécurité, l'automatisation, la monétisation et l'IA (intelligence artificielle), 'afin de mieux répondre aux besoins de ses clients et d'étendre sa présence sur son marché adressable'.



Les applications logicielles OSS, BSS et de sécurité seront unifiées sous la marque AVA (Automation, Visualization, Analytics), et Nokia va introduire le cadre AVA Open Analytics pour aider les fournisseurs de services de communication à accélérer les projets d'IA.



Le groupe finlandais annonce également l'écosystème numérique IGNITE pour 'rassembler les clients et les partenaires d'application afin d'accélérer et de commercialiser l'innovation en matière de solutions de sécurité, d'automatisation et de monétisation'.