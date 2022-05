Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia: recrute une nouvelle DRH information fournie par Cercle Finance • 06/05/2022 à 10:21









(CercleFinance.com) - Nokia annonce que sa directrice des ressources humaines (DRH), Stephanie Werner-Dietz, a informé l'entreprise de son départ, le 31 août, pour une autre société.



Par conséquent, Nokia fait savoir qu'un processus de recrutement va être lancé immédiatement afin de lui trouver un successeur. 'De plus amples détails seront annoncés en temps voulu', poursuit la société.



Stephanie Werner-Dietz avait rejoint Nokia en 1998 et occupait la fonction de DRH depuis janvier 2020. Elle a occupé divers postes de direction des ressources humaines tout au long de sa carrière dans plusieurs pays différents.





