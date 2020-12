Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia : record de vitesse pour la 5G en Arabie Saoudite Cercle Finance • 09/12/2020 à 10:28









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé aujourd'hui avoir atteint une vitesse 5G record de 1,9 Gbit/s lors de l'essaie de son AirScale Indoor Radio System (ASiR) de nouvelle génération, au siège de l'opérateur mobile Zain KSA, à Djeddah, en Arabie saoudite. L'essai a exploité le Nokia 5G AirScale, une solution intérieure améliorée dotée d'une architecture centralisée et évolutive. La solution ASiR de Nokia prend en charge toutes les principales technologies de réseau. Elle est conçue pour passer facilement de la 4G à la 5G NR (new radio) avec une interruption minimale sur site. Zain KSA a lancé des services commerciaux 5G en octobre 2019 en Arabie saoudite et couvre désormais 50 villes du royaume grâce à plus de 4600 tours, indique le communiqué de Nokia.

