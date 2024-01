Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nokia: record de transmission avec Zayo information fournie par Cercle Finance • 18/01/2024 à 13:16









(CercleFinance.com) - Nokia et Zayo ont annoncé la réussite d'un essai du réseau de transport optique du moteur de service photonique de sixième génération (PSE-6) de Nokia.



Cet essai a démontré un record de transmission nord-américain de 800 Gb/s sur une seule longueur d'onde depuis LA à El Paso sur une liaison de 1866 km.



Les sociétés ont également réalisé une transmission de 1 Tb/s entre Los Angeles et Phoenix sur 1 004 km, également en utilisant les Nokia PSE-6.



' L'essai sur le terrain met en valeur la puissance de la dernière génération d'optique cohérente de Nokia et du réseau de transport optique de pointe de Zayo, pour fournir des solutions de grande capacité permettant de répondre à la demande croissante de trafic mondial résultant d'un monde de plus en plus numérisé ' indique le groupe.



Zayo fournit actuellement le réseau 400G le plus vaste et le plus moderne d'Amérique du Nord, avec plus de 250 points de présence (PoP), couvrant les centres les plus demandés.



James Watt, vice-président et directeur général de l'optique chez Nokia, a déclaré : ' Nous sommes ravis de nous associer à Zayo pour cette réalisation en vue de répondre à la demande croissante du réseau. Avec les PSE-6, la gamme optique de Nokia repousse les limites des performances ultra-cohérentes pour offrir une échelle de réseau et une portée de services massives tout en garantissant une croissance plus durable '.





