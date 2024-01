Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nokia: quelques 'signes de reprise', le titre bondit information fournie par Cercle Finance • 25/01/2024 à 09:32









(CercleFinance.com) - Le titre Nokia prend pas loin de 6% jeudi matin après que l'équipementier de réseaux finlandais a fait état de 'signes de stabilisation' de son marché et évoqué une amélioration de ses prises de commandes.



Le groupe a annoncé ce matin que son chiffre d'affaires avait chuté de 23% au quatrième trimestre (-21% à taux de changes constants), à 5,7 milliards d'euros, du fait du climat d'incertitude économique actuel qui freine selon lui les dépenses d'investissement des opérateurs télécoms.



Cependant, sa marge brute n'a reculé que de 0,4 point de pourcentage sur les trois derniers mois de l'année, à 43,1%, sous l'effet de ses mesures de réduction de coûts.



Dans son communiqué, Nokia indique que l'environnement 'difficile' qui a caractérisé l'exercice 2023 devrait se prolonger en 2024, mais dit percevoir 'quelques signes de reprise' de l'activité, en l'espèce un redressement des prises de commandes dans les infrastructures de réseaux.



Pour 2024, l'entreprise indique prévoir un résultat opérationnel compris entre 2,3 et 2,9 milliards d'euros, un objectif en ligne avec les prévisions du marché.



Le taux de conversion du résultat opérationnel en flux de trésorerie disponible devrait quant à lui s'établir entre 30% et 60%, une fourchette qui s'avère inférieure au consensus de 65%.



Malgré cette déception, le titre grimpait de 5,8% dans les premiers échanges jeudi, ce qui ramenait à 21% son repli sur les 12 mois écoulés.





Valeurs associées NOKIA Tradegate +7.05% NOKIA Euronext Paris +6.49% NOKIA LSE -100.00% NOKIA XETRA +7.24% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl +6.97% NOKIA OTCBB +1.20%