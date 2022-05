Nokia: quand la 5G s'invite dans le processus de brassage information fournie par Cercle Finance • 16/05/2022 à 12:46

(CercleFinance.com) - Nokia annonce avoir réussi l'exploitation de la première microbrasserie numérique privée sans fil et connectée 5G au monde, en partenariat avec l'Université de technologie de Sydney (UTS).



Cette installation ultramoderne fait partie du site de recherche Industrie 4.0 d'UTS et permet aux chercheurs de perfectionner l'art du brassage au XXIe siècle en utilisant l'automatisation numérique. Un jumeau numérique basé sur le cloud d'une brasserie réelle est utilisé afin d'optimiser le processus de brassage.



Tommi Uitto, président des réseaux mobiles chez Nokia, a déclaré : ' L'installation Industrie 4.0 d'UTS est un environnement passionnant pour développer et tester de nouveaux cas d'utilisation de la 5G. Dans la microbrasserie numérique, nous montrons comment les réseaux sans fil privés 5G et les technologies basées sur le cloud aident à optimiser le processus de brassage et à se rapprocher de plus en plus de l'obtention de la pinte parfaite'.