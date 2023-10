Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia: propose le 1er noeud d'accès à fibre scellé en 25G PON information fournie par Cercle Finance • 13/10/2023 à 09:50









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé aujourd'hui la disponibilité de sa technologie PON 25G sur le noeud d'accès en fibre scellé Lightspan SF-8M, offrant ainsi 'une capacité inégalée pour faire face à la demande croissante de bande passante'.



Le terminal optique distant (OLT) scellé prendra en charge simultanément les normes GPON et XGS-PON, ce qui permettra aux opérateurs de répondre rapidement à la demande croissante de bande passante ou aux menaces concurrentielles en activant simplement des vitesses de 10G ou 25G sur leur réseau PON.



Selon Nokia, le 25G PON ouvre aussi des opportunités commerciales immédiates, notamment des services d'entreprise symétriques véritablement à 10 Gbit/s, le transport mobile et la découpe/vrac de réseau.



'Les réseaux PON peuvent fournir ces services de manière plus rentable que les réseaux Ethernet point-à-point', avance la firme finlandaise.





Valeurs associées NOKIA Tradegate +0.12% NOKIA Euronext Paris -0.74% NOKIA LSE -100.00% NOKIA XETRA -0.29% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl -0.22% NOKIA OTCBB +1.29%