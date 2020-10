Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia :propose le 1er découpage de réseau 4G et 5G automatisé Cercle Finance • 01/10/2020 à 14:06









(CercleFinance.com) - Nokia propose le premier découpage de réseau 4G et 5G automatisé au monde dans les domaines du RAN et du transport. ' Les opérateurs de téléphonie mobile peuvent désormais fournir et assurer de manière rentable des services de découpage du réseau à des vitesses sans précédent ' indique le groupe. ' La société introduit dans sa solution de nouvelles capacités de gestion, de contrôle et d'orchestration des réseaux, permettant pour la première fois aux opérateurs de téléphonie mobile de fournir et d'assurer rapidement des services de découpage de réseau en quelques minutes au lieu de plusieurs heures ou jours ' rajoute le groupe.

