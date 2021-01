Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia : prolonge le contrat de T-Mobile pour cinq ans Cercle Finance • 14/01/2021 à 10:24









(CercleFinance.com) - Nokia a prolongé son contrat avec T-Mobile de cinq ans, ce qui signifie que l'entreprise finlandaise continuera à étendre et à moderniser le réseau 5G du géant américain de la téléphonie mobile. Selon le nouvel accord, le fabricant d'équipements de télécommunications aidera T-Mobile à mettre à niveau son réseau LTE en 5G, tout en continuant à étendre sa couverture 5G. Cette annonce intervient après que T-Mobile ait dévoilé des accords de cinq ans et de plusieurs milliards de dollars avec Ericsson et Nokia pour continuer à faire progresser son réseau 5G. Depuis que Sprint fait partie de l'opérateur, T-Mobile est le leader américain de la 5G avec le réseau le plus avancé. Nokia a déclaré que les perspectives qu'il a fournies en octobre dernier incluaient l'impact attendu de l'accord avec T-Mobile.

Valeurs associées NOKIA Tradegate +0.57% NOKIA Euronext Paris +2.56% NOKIA XETRA +2.08% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl +2.06% NOKIA OTCBB +0.77%