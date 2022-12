Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia: prolonge l'accord de licence de brevet avec Huawei information fournie par Cercle Finance • 23/12/2022 à 17:00









(CercleFinance.com) - Nokia et Huawei ont annoncé aujourd'hui la prolongation de leur accord de licence de brevet.



Les termes de l'accord restent confidentiels entre les parties.





