Nokia: projet pilote 5G RAN avec Vodafone en Italie

(CercleFinance.com) - Vodafone et Nokia ont annoncé aujourd'hui le renforcement de leur partenariat avec le projet de lancer pour la première fois un projet pilote commercial de réseau d'accès radio ouvert (RAN) 5G en Italie.



Le rapprochement de Nokia, l'un des plus grands fournisseurs de RAN au monde, et du réseau paneuropéen inégalé de Vodafone, fournira une plate-forme permettant à davantage de fournisseurs de logiciels indépendants, de start-ups et d'entreprises locales d'entrer dans la mêlée en utilisant des API ouvertes.



Selon les communiqué de Nokia, 'cela encouragera la concurrence et l'innovation, renforcera la compétitivité de l'Europe et lui donnera une plus grande autonomie numérique, étayée par une chaîne d'approvisionnement plus résiliente'.