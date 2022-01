Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia: projet ferroviaire conduit avec Alstom à Delhi information fournie par Cercle Finance • 25/01/2022 à 10:03









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé mardi qu'il collaborait avec Alstom en vue de la mise en oeuvre d'un réseau privé de communications mobiles destiné à un projet de train régional rapide dans la province de Delhi.



Les équipements - qui répondent à la norme européenne de système de signalisation ferroviaire 'ERTMS' - doivent permettre d'assurer la sécurité des commutateurs sur cette ligne ferroviaire actuellement en cours de construction.



La ligne 'Delhi to Meerut', dont la mise en service est prévue courant 2025, est censée offrir un mode de transport 'à faibles émissions' en vue de désengorger le trafic routier dans la région.



Ces trains - qui pourront accueillir davantage de passagers - devraient circuler à des vitesses moyennes de l'ordre de 100 km/h.





Valeurs associées NOKIA Tradegate +0.97% NOKIA Euronext Paris +2.34% NOKIA LSE -100.00% NOKIA XETRA +3.08% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl +2.28% NOKIA OTCBB -4.33%