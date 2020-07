Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia : projet de réseau privé pour le groupe minier Vale Cercle Finance • 27/07/2020 à 14:24









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé lundi collaborer avec l'opérateur de téléphonie mobile brésilien Vivo sur le déploiement par le groupe minier Vale d'un réseau privé LTE au sein de la mine à ciel ouvert de Carajas. Ce projet - qui s'inscrit dans le cadre de l'industrie dite '4.0' - doit permettre à Vale d'exploiter des plateformes autonomes de forage ainsi que des véhicules à conduite automatisée pour le traitement des minerais, explique Nokia dans un communiqué. Vale - qui prévoit d'utiliser le réseau pour les communications entre mineurs - compte étendre le projet à d'autres mines utilisant actuellement la technologie WiMax. Nokia souligne dans son communiqué qu'il travaille actuellement sur des projets de réseau privé sans fil LTE avec plusieurs groupes miniers ayant l'intention de migrer à terme vers la technologie 5G.

