Nokia : projet de laboratoire d'innovation 5G à Sydney

(CercleFinance.com) - Nokia annonce un partenariat de cinq ans avec l'Université de Technologie de Sydney (UTS) pour construire et gérer une installation d'innovation 5G de pointe sur le campus Tech Lab de l'université, en Australie. Ce laboratoire permettra à l'équipementier télécoms finlandais, à l'UTS et à leurs partenaires de tester de nouveaux cas d'utilisation de la 5G avec des applications du monde réel, notamment l'Industrie 4.0, l'Internet des Objets et les villes intelligentes. Tout en fournissant un banc d'essai 5G en direct pour les partenaires commerciaux, il servira aussi d'environnement pour de nouvelles opportunités de recherche dans les TIC. Il représentera un investissement pluriannuel de plusieurs millions de dollars pour Nokia.

Valeurs associées NOKIA Tradegate +0.46% NOKIA Euronext Paris +0.21% NOKIA XETRA 0.00% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl 0.00% NOKIA OTCBB +1.22%