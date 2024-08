Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nokia: projet d'extension d'un centre R&D fixe en Inde information fournie par Cercle Finance • 30/08/2024 à 12:18









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé vendredi qu'il prévoyait d'agrandir son centre de recherche et développement (R&D) de Chennai, dédié aux réseaux fixes, qui va ainsi devenir l'un de ses plus grands laboratoires dans le monde.



Dans un communiqué, l'équipementier finlandais explique que le projet, soutenu par le gouvernement de l'Etat du Tamil Nadu, va lui permettre d'accompagner le développement des technologies 10G, 25G, 50G et 100G PON.



Ses activités se concentreront aussi sur l'accès fixe sans fil, le Wi-Fi, les équipements de MDU pour immeubles résidentiels à logements multiples ainsi que sur le réseau d'accès et les centres de contrôle de réseau pour la maison.



Il s'agira du plus grand centre R&D de Nokia consacré aux technologies fixes.





