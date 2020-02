Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia : projet d'acquisition d'Elenion Technologies Cercle Finance • 19/02/2020 à 13:30









(CercleFinance.com) - Nokia annonce un projet d'acquisition d'Elenion Technologies, une société américaine centrée sur la technologie photonique au silicium, transaction qui devrait être finalisée au premier trimestre, sous réserve des approbations réglementaires et conditions usuelles. L'équipementier télécoms finlandais explique que cette opération lui permettra 'd'étendre son empreinte de marché, en répondant aux besoins en connectivité optique, critiques et évolution rapide, de la 5G, du cloud et des réseaux d'entreprises'. 'La plateforme Elenion simplifie l'intégration avec les chipsets optiques, réduit la consommation d'électricité, améliore la densité de port et aide à diminuer l'ensemble du coût par bit pour les opérateurs réseaux', ajoute le Finlandais.

Valeurs associées NOKIA Tradegate -0.74% NOKIA Euronext Paris +0.05% NOKIA XETRA -0.36% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl -0.24% NOKIA OTCBB 0.00%