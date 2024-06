Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nokia: programme de formation basés sur l'IA au Japon information fournie par Cercle Finance • 10/06/2024 à 11:56









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé le lancement de son programme de formation sur les réseaux d'entreprise basés sur l'IA au Japon.



Le programme de formation vise à développer et à former des architectes de réseau, accélérant ainsi l'adoption des pratiques d'IA et d'automatisation des réseaux au Japon.



Grâce à sa vaste expertise et à un portefeuille de pointe de solutions réseau basées sur l'IA, Nokia donnera aux entreprises et aux fournisseurs de services de communication japonais les moyens d'agir à l'ère des réseaux basés sur l'IA.



Le programme de formation auprès des entreprise alimentés par l'IA fait partie de la stratégie technologique 2030 en cours de Nokia pour équiper les fournisseurs de services de communication, les entreprises et les industries et se préparer au pouvoir de l'IA dans les années à venir.



Masahiro Okazaki, responsable des entreprises et des partenaires pour l'infrastructure réseau chez Nokia Japon, a déclaré : ' L'essor de l'IA change la donne pour le secteur des télécommunications, en particulier sur les marchés leaders comme le Japon. Alors que les entreprises traversent l'ère de la 5G et se préparent à la 6G, investir dans l'IA n'est pas seulement une option, c'est un impératif stratégique. Le programme de formation sur les réseaux d'entreprise basés sur l'IA de Nokia répond directement à ce problème en permettant aux architectes de réseaux de capitaliser sur cette technologie transformatrice '.





