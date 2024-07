Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nokia: prévision de bénéfice légèrement abaissée pour 2024 information fournie par Cercle Finance • 18/07/2024 à 09:30









(CercleFinance.com) - Nokia a publié jeudi des résultats de deuxième trimestre un peu meilleurs que prévu, mais aussi revu à la baisse ses objectifs annuels, ce qui pesait lourdement sur son titre en début de séance.



L'équipementier de réseaux finlandais explique qu'il prévoit désormais un bénéfice opérationnel 2024 situé en milieu, voire en bas de fourchette, de l'intervalle allant de 2,3 à 2,9 milliards d'euros qu'il s'était fixé pour l'exercice.



Dans un communiqué, le groupe souligne que son secteur montre des signes de stabilisation et qu'une accélération de la croissance du chiffre d'affaires est toujours envisagée au second semestre.



Mais l'entreprise souligne aussi que ce redressement se matérialise de manière plus tardive qu'escompté.



Sur le deuxième trimestre, son chiffre d'affaires net a ainsi chuté de 18% à 4,47 milliards d'euros, donnant un résultat d'exploitation en repli de 8% à 432 millions d'euros.



Le bénéfice par action ressort à 0,06 euro, au-dessus du consensus de 0,05 euro, mais les analystes soulignent que ce profit a été gonflé par un gain exceptionnel de 150 millions d'euros lié à la fin de son contrat avec AT&T.



Suite à cette publication, l'action Nokia cotée sur Euronext Paris décrochait de plus de 9% jeudi matin, les investisseurs préférant se tenir à l'écart du titre dans l'attente d'une reprise plus évidente des performances du groupe.





