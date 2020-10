Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia : prévision 2020 abaissée, le titre décroche Cercle Finance • 29/10/2020 à 09:47









(CercleFinance.com) - Nokia a dévoilé jeudi un chiffre d'affaires en baisse au titre du troisième trimestre, prévenu que ses bénéfices en 2020 seraient plus faibles que prévu et averti que son exercice 2021 serait 'difficile'. 'Nous avons perdu des parts de marché auprès d'un grand client nord-américain, nous subissons des pressions au niveau des marges sur ce marché et nous pensons qu'il va falloir que nous rehaussions nos investissements en R&D afin d'assurer notre leadership sur la 5G', a reconnu Pekka Lundmark, le nouveau directeur général du groupe. 'De fait, nous avons décidé que nous allions investir à tout prix pour remporter la bataille de la 5G', a-t-il précisé. Dans son communiqué, Nokia indique qu'il prévoit désormais d'enregistrer un bénéfice par action (BPA) de l'ordre de 0,23 euro en 2020, contre une précédente prévision établie autour de 0,25 euro. Sur le troisième trimestre, le bénéfice d'exploitation de l'équipementier télécoms a augmenté à 0,04 euro, contre 0,01 euro un an plus tôt, mais son chiffre d'affaires s'est contracté de 7% à moins de 5,3 milliards d'euros, en pleine période de déploiement de la technologie 5G. Nokia, qui admet qu'il doit mieux s'aligner avec les besoins de ses clients, a annoncé jeudi qu'il allait mettre en place un nouveau modèle organisationnel, devant entrer en fonction le 1er janvier 2021. L'action Nokia cotée à la Bourse de Paris décrochait de plus de 15% après toutes ces annonces.

Valeurs associées NOKIA Tradegate -15.11% NOKIA Euronext Paris -16.52% NOKIA XETRA -17.66% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl -17.61% NOKIA OTCBB -3.54%