Nokia: preuve de concept sur les réseaux quantiques en Grèce

(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé aujourd'hui avoir réalisé avec succès une preuve de concept (PoC) de réseaux quantiques sûrs (QSN) sur trois sites en Grèce avec HellasQCI, le consortium national grec pour l'infrastructure de communication quantique.



Nokia a démontré avec succès la génération de clés hybrides utilisant à la fois la physique classique et quantique pour générer et distribuer des clés Quantum-Safe pour les services optiques cryptés.



L'objectif du PoC était d'exécuter des cas d'utilisation avec les membres du consortium HellasQCI issus du gouvernement, de la recherche et de l'éducation, de la défense, des forces de l'ordre et des propriétaires d'infrastructures critiques du secteur privé afin de garantir une infrastructure de connectivité Quantum-Safe.





