Nokia : présente ses nouveaux objectifs environnementaux

(CercleFinance.com) - Alors que les dirigeants mondiaux et leurs délégations sont réunis à Glasgow à l'occasion de la COP26, le p.d.-g. De Nokia Pekka Lundmark appelle à une accélération de l'adoption des technologies vertes afin d'atteindre le 'zéro net'. Il indique que Nokia vise désormais à atteindre 100 % d'électricité achetée à partir de sources renouvelables d'ici 2025 pour alimenter ses bureaux, ses laboratoires de R&D et ses usines. Nokia s'est déjà engagé à réduire ses émissions de 50 % dans l'ensemble de sa chaîne de valeur, de ses propres opérations aux usines des fournisseurs en passant par la logistique d'ici 2030. Ses engagements ont été approuvés par l'initiative Science Based Targets (SBTi) pour être conformément à l'objectif de l'Accord de Paris de limiter le réchauffement climatique à 1,5°C.

