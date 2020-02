Nokia : présente deux nouvelles applications logicielles

(CercleFinance.com) - Nokia a présenté aujourd'hui deux nouvelles applications logicielles natives dans le cloud qui aident les fournisseurs de services de communication (CSP) à exploiter leurs réseaux plus efficacement, et à générer de nouvelles opportunités de revenus.

' Confrontés à une concurrence croissante et au déploiement de réseaux 5G complexes qui peuvent générer jusqu'à 100 fois plus d'actions réseau, les CSP doivent réaliser des opérations automatisées et centrées sur le service qui priorisent l'expérience client ' indique le groupe.

Les deux produits sont basés sur la Common Software Foundation (CSF) de Nokia, qui garantit que les produits natifs du cloud de Nokia permettent aux clients de choisir leurs stratégies de déploiement. Avec une telle flexibilité, CSF permet aux produits de Nokia d'être plus facile à déployer, à intégrer, à exploiter et à mettre à niveau.

Brian McCann, directeur produit, Nokia Software, a déclaré: ' Ces produits apportent un nouveau niveau d'automatisation de services et de données pour les opérateurs qui souhaitent avoir des capacités plus rapides, plus intelligentes, plus rentables et plus pertinentes dans le service afin de mieux servir leurs clients '.