Nokia : prépare l'opérateur panafricain MTN à la 5G

(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé lundi avoir été sélectionné par MTN en vue de la modernisation du réseau sud-africain de l'opérateur émergent panafricain. Aux termes du contrat, l'équipementier télécoms finlandais déploiera ses infrastructures 5G 'cloud' ainsi que son architecture de réseau IMS, elle aussi basée sur le cloud. L'accord doit permettre à MTN de proposer à ses abonnés des services de voix innovants, tels que la voix sur LTE (VoLTE) tout en préparant l'opérateur au futur lancement de la 5G. Nokia précise que ce partenariat 'stratégique' prévoit également la modernisation des réseaux de MTN dans d'autres pays africains.

Valeurs associées NOKIA Tradegate +0.25% NOKIA Euronext Paris -1.09% NOKIA XETRA -0.82% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl -0.89% NOKIA OTCBB -3.47%