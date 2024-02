Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nokia: première solution Gen AI compatible OT information fournie par Cercle Finance • 14/02/2024 à 10:54









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé aujourd'hui le lancement de MX Workmate, une suite d'outils compatibles avec la technologie opérationnelle (OT), qui facilite l'interaction des travailleurs industriels avec les machines industrielles.



MX Workmate exploite les technologies d'IA générative (GenAI) et de modules de langage étendus (LLM) pour générer un contenu linguistique contextuel et de type humain basé sur des données OT en temps réel.



' Ces outils permettent aux travailleurs de comprendre des machines complexes, d'obtenir des informations en temps réel et aux industries d'obtenir de meilleurs résultats ' indique le groupe.



L'utilisation efficace des outils d'IA peut atténuer une partie du problème des ressources humaines tout en renforçant les capacités actuelles des employés.



Stephan Litjens, vice-président des solutions d'entreprise chez Nokia, a déclaré : ' L'IA est un élément clé de la transformation industrielle. Les capacités MX Workmate Generative AI LLM changeront l'environnement OT, permettant aux industries d'améliorer les compétences de leurs équipes pour améliorer l'efficacité, augmenter la productivité et intégrer pleinement les opérations IT/OT. Il s'agit d'une excellente opportunité pour les entreprises désireuses de faire progresser leur stratégie de numérisation mais qui sont confrontées à des défis en raison du manque d'expertise de la main-d'oeuvre. '





Valeurs associées NOKIA Tradegate -0.34% NOKIA Euronext Paris -2.02% NOKIA LSE -100.00% NOKIA XETRA -1.43% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl -0.54% NOKIA OTCBB -1.54%