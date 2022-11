Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia: première phase des rachats d'actions achevée information fournie par Cercle Finance • 14/11/2022 à 07:25









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé vendredi soir avoir achevé la première phase du programme de rachat d'actions annoncé en février 2022. Du 14 février au 11 novembre, il a ainsi racheté 63.963.583 de ses propres actions à un prix moyen par action d'environ 4,69 euros.



Cette première phase représentait un maximum de 300 millions d'euros. L'équipementier télécoms finlandais détient désormais un total de 97.786.461 actions propres. Le conseil d'administration statuera séparément sur l'annulation des actions rachetées.



Nokia continue de viser à restituera en tout, dans le cadre du programme de rachat, jusqu'à 600 millions d'euros de liquidités à ses actionnaires par tranches sur une période de deux ans, sous réserve du maintien de l'autorisation de l'assemblée générale annuelle.





