Nokia : premier essai de réseau 5G à Singapour

(CercleFinance.com) - Nokia annonce ce jour mener avec l'opérateur StarHub (Singapour) un premier essai de réseau 5G non autonome (NSA), et ce jusqu'au 16 février 2021. StarHub est ainsi 'le premier opérateur à adopter les services 5G Nokia à Singapour'. Ce réseau d'essai 5G permettra à StarHub de fournir une bande passante plus performante et une connectivité fiable à ses abonnés sans une refonte majeure de l'infrastructure.

Valeurs associées NOKIA Tradegate -1.21% NOKIA Euronext Paris -0.47% NOKIA XETRA -1.02% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl -1.67% NOKIA OTCBB +0.89%