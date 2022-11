Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia: pose de la première pierre du nouveau campus information fournie par Cercle Finance • 18/11/2022 à 14:41









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé vendredi avoir posé la première pierre de son nouveau campus, qu'il prévoit d'installer au nord de la ville finlandaise d'Oulu, non loin de la frontière avec la Suède.



Ce nouveau site - qui doit s'étendre sur une surface d'environ 55.000 mètres carrés - englobe à la fois les activités de développement de produits, de fonctions administratives ainsi que des installations de production.



Il est prévu que le bâtiment, entouré d'un terrain de 91.000 mètres carrés, soit conçu à partir de matériaux naturels dans un souci de développement durable.



Il se compose de deux parties, un premier ensemble composé de bureaux proposant huit étages d'espaces de travail flexibles et une structure industrielle organisée autour d'un atrium.



La construction du projet devrait être achevée en 2025.



Nokia - qui emploie 6900 personnes en Finlande - estime avoir embauché quelque 2300 employés dans le pays au cours des quatre dernières années.





